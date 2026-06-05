Kayseri'den 12 şehre ücretsiz kamp fırsatı: Gençlik Kampları başvuruları başladı

Gençlik Kampları için başvuru süreci başladı. 16-26 yaş grubundaki kız ve erkek öğrenciler, kamp kapsamında Kayseri’den hareketle seçtikleri 12 şehirden birinde 6 gün boyunca konaklama imkanı bulacak. Katılımcılar, yaş gruplarına göre Mavi (Deniz) Kampları ve Yeşil (Doğa) Kampları olmak üzere iki farklı kategoride organizasyona katılabilecek. Kampın birinci dönem son başvuru tarihi 30 Haziran, ikinci dönem son başvuru tarihi ise 30 Temmuz olarak belirlendi. İlk 5 döneme ait başvuru sonuçları en geç 23 Haziran 2026 tarihinde, sonraki dönemlerin sonuçları ise en geç 28 Temmuz 2026 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Filiz Koltuk, “Kamplarımız doğa ve deniz kampları olmak üzere iki şekilde sınıflandırıldı. Deniz kamplarımıza 12-15 yaş grubundaki kız ve erkek öğrencilerimiz, doğa kamplarına ise 16-25 yaş grubundaki kız ve erkek öğrencilerimiz katılabilmekte. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm gençlerimiz ve 12-25 yaş aralığındaki kız erkek gruplarımız başvuru yapabiliyorlar. Başvurularımız egenc.gsb.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden online olmak üzere yapılıyor. Eğer online başvuru yapma imkanı olmayan gençlerimiz olursa evlerine yakın gençlik merkezlerimize veya genç ofislerimize gelirlerse oradaki gençlik liderlerimiz kendilerine yardımcı olabilir, sistem üzerinden başvurularını alabiliriz. Deniz kamplarına 12-15 yaş grubundaki gençlerimizi alıyoruz, doğa kamplarına da 16-25 yaş arasındaki gençlerimiz başvurabiliyorlar kız ve erkek olmak üzere. Kamplarımız 6 gün sürüyor, hiçbir şekilde ücret alınmıyor. Konaklama, ulaşım, yeme içme, oradaki kampta bulunan aktiviteler her şey tamamen ücretsiz. Sadece velilerimiz öğrencilerini bize teslim ediyorlar, biz onları güvenli bir şekilde hangi kamp çıktıysa kamp yerine başlarında bir sorumluyla beraber gönderiyoruz. Kız öğrencilerimiz başında mutlaka kız refakatçi, erkek öğrencilerin başında da erkek refakatçiyle birlikte eşlik ediyor. 6 gün sürüyor. Kayseri olarak bizim ilimizden 12 şehre başvuru yapabiliyorlar. Başlıca saymam gerekirse Antalya, İstanbul, Hatay, Osmaniye, Kırşehir, Mardin, Malatya gibi illere başvuru yapabiliyorlar. Kültürel, sanatsal, sportif her türlü böyle gençlerin birbiriyle kaynaşacak, milli ve manevi duyguları pekiştirecek, dostluk kurabilecekleri, hoş anılarla dönebilecekleri bütün aktiviteleri yapıp geliyorlar. Hatta kamplardan sonra böyle çok güzel dostluklar kuruluyor, oradan ayrılmak bile onlara çok zor geliyor. Gençlerimize çok güzel anı olarak geri dönüyor, geri dönüşleri bu şekilde oluyor. Şöyle kriterler var; şehit ve gazi yakınları hiçbir kritere mağdur kalmadan kesinlikle direkt alınıyorlar. Fakat eğitim, gençlik merkezlerine üye olan gençlerimiz, eğitim durumu başarılı olanlar, takdir belgesi alanlar, bilim, sanat veya da herhangi bir sportif faaliyette başarılı olanlar, sosyoekonomik açıdan daha gelir düzeyi alt grupta olan ailelerin çocuklarına öncelik tanınıyor tabii ki, belirli bir miktarda kontenjan ayrılıyor. Ama bütün gençlerimiz başvurabilirler. 31 Haziran'a kadar başvuru yapılabilir ilk dönem olarak, ikinci dönem de 30 Temmuz. Ben bütün gençlerimizi, Kayseri'de bulunan gençlerimizi hem gençlik merkezlerimize, genç ofislerimize bu vesileyle davet ediyorum, aynı zamanda da gençlik kamplarına başvurmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.