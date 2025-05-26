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Kayseri'den 15 Kişilik Arama Kurtarma Ekibi, Kayıp Onur İçin Bölgeye Sevk Edildi

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Onur Alp Arslan'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Kayseri'den de destek geldi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara katkı sağlamak üzere Kayseri'den 15 kişilik bir ekip bölgeye sevk edildi.

Kayseri'den 15 Kişilik Arama Kurtarma Ekibi, Kayıp Onur İçin Bölgeye Sevk Edildi

Gaziantep Araban’da kaybolan 9 yaşındaki Onur Alp Arslan’ı arama çalışmalarına Kayseri’den 15 kişilik ekip, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara katkı sağlamak üzere bölgeye sevk edildi. Kayseri AFAD’tan 5, Gökbörü Arama Kurtarma ekibinden 5 ve Yesevi Arama Kurtarma ekibinden 5 gönüllüden oluşan ekip, sabah saatlerinde yola çıktı. Ekip, bölgedeki arama faaliyetlerine katılarak kayıp çocuğun bulunması için yoğun çaba harcayacak.

Haber Merkezi

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