Kayseri'den 17 Meslek Lisesi öğrencisi Erasmus stajı için Almanya'ya gittii ⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kayseri’den 17 öğrenci Erasmus+ stajı için Almanya’ya gitti

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ Mesleki Eğitim (VET) Akreditasyonu kapsamında, 17 meslek lisesi öğrencisi staj programı için Almanya’nın Köln şehrine uğurlandı. Burada konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Bizim derdimiz mesleki eğitimi mümkün olduğunca ön plana çıkarmak, mesleki eğitim alan öğrencilerimizi de her yönden iyi yetiştirmek. Hem teknik olarak hem de bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek. Türkiye yüzyılında bizim hem gelişmiş beyinlere hem de beceri ve üretim kabiliyeti yüksek bir gençliğe ihtiyacımız var” dedi.

Erasmus+ 2025-1-TR01-KA121-VET-000336406 numaralı Mesleki Eğitim (VET) Akreditasyonu kapsamında, 17 meslek lisesi öğrencisi staj programı için Almanya’nın Köln kentine yolcu edildi. Kayseri Havaalanı’nda düzenlenen uğurlama programına AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı; meslek liselerine önem verdiklerini belirterek, “Ülkemizde özellikle şehrimizde mesleki eğitimi daha yaygın hale getirmek, ailelerimizi ve öğrencilerimizi bir meslek edinmeye teşvik etmek için yapmış olduğumuz çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda önemli bir merhaleyi daha aşıyoruz. Bu sene İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün ve bakanlığımızın destekleriyle Avrupa’daki Türklerin, AKİB’in katkılarıyla yaklaşık 30 öğrencimizi Avrupa’ya staja gönderiyoruz. Bugün 17 öğrencimizi Almanya’ya gönderiyoruz. Daha öncesinden staja gidip gelen kardeşlerimizde oldu bu zaman zarfında. Bizim derdimiz mesleki eğitimi mümkün olduğunca ön plana çıkarmak, mesleki eğitim alan öğrencilerimizi de her yönden iyi yetiştirmek. Hem teknik olarak hem de bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek. Türkiye yüzyılında bizim hem gelişmiş beyinlere hem de beceri ve üretim kabiliyeti yüksek bir gençliğe ihtiyacımız var. Sağ olsun ailelerimiz ve öğrencilerimiz bu yola baş koymuşlar, bir meslek edinmek için yola çıkmışlar. Biz de büyükleri olarak devletimizin gücüyle AK Parti Milletvekili olarak bizlerin de katkılarıyla inşallah bir vizyon edinmek için Alman ekonomik sistemini, yönetim biçimini, disiplinini, verimliliğini orada yerinde görmek için, bir gölge edinmek için öğrencilerimiz oraya gidip inşallah çok daha farklı vizyonla ülkemize geri dönecekler. Bugün de havaalanında ailelerle beraber, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber yavrularımızı yolcu etmeye geldik. Güle güle gidip gelsinler, Allah ayaklarına taş dokundurmasın” ifadelerini kullandı.

Öğrenci velileri ise çocuklarının yurt dışında staj yapacak olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.