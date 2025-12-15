Kayseri'den 2 ayda ayrılan Suriyeli sayısı belli oldu

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısını açıkladı. Buna göre; Kayseri’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 11 Aralık 2025 tarihi itibariyle 62 bin 663 olarak açıklandı. Kayseri’nin resmi nüfusu 1 milyon 452 bin 458, kayıtlı Suriyeli sayısı ile birlikte toplam nüfus ise 1 milyon 515 bin 121 oldu.

Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise yüzde 4,14 olarak belirtildi.

KAYSERİ’DEN AYRILAN SURİYELİ SAYISI BELLİ OLDU

Öte yandan, 16 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan verilere göre Kayseri'de 63 bin 657 Suriyeli yaşadığı açıklanmıştı. Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 16 Ekim ile 11 Aralık tarihleri arasında bulunan 57 günde Kayseri’den 994 Suriyeli’nin kentten ayrıldığı görülüyor.