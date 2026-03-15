Kayseri'den 3 sağlıkçı İstanbul'da Tıp Bayramı Programı'nda
14 Mart Tıp Bayramı, Türkiye'de tıp doktorlarının, tıp öğrencilerinin ve sağlık çalışanlarının hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği, tıp mesleğinin onurunun ve tarihinin anıldığı ulusal bir gündür. Bugün kapsamında İstanbul Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı düzenlendi. Düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ile Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli Doç Dr. Ömer Şahin, Kayseri Devlet Hastanesi'nde görevli Hemşire Hatice Özmen ve 81 ilden hekim ve sağlık çalışanları katıldı. Programın ardından düzenlenen törende '14 Mart Tıp Bayramı Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödülleri' takdim edildi.