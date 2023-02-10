Kayseri'den AFAD'a 2,5 milyon TL destek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliğine Grup Avenir'de sessiz kalmadı. Grup Avenir, AFAD'a 2,5 milyon TL'lik nakdi yardımda bulundu.

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  • 10.02.2023 11:45
  • Güncelleme: 10.02.2023 12:01
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Kayseri'den AFAD'a 2,5 milyon TL destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliğine Grup Avenir’de sessiz kalmadı. Grup Avenir, AFAD’a 2,5 milyon TL’lik nakdi yardımda bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından yaralarının sarılması için tüm ülkede yardım seferberliği başlatıldı. Deprem bölgesine daha öncesinde de teknik ekip ve ekipman gönderen Grup Avenir, AFAD’a 2,5 milyon TL nakdi yardımda bulundu.

Daha once de teknik ekip ve ekipman yardımında bulunduklarını ve devletin çağrısı ile harekete geçerek nakdi yardım yaptıklarını söyleyen Grup Avenir Satın Alma Müdürü Hatice Ceyhan Erşekerci, “Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası Grup Avenir olarak ilk günden itibaren yardım organizasyonu başlattık. Toplum olarak bu tür zor günlerde bir araya gelmeyi çok iyi başarabilen bir milletiz. Söz konusu ülkemiz olunca bir an olsun düşünmeyiz. İlk günden itibaren organize edilerek deprem bölgesine gıda, kıyafet, su, insani yardım malzemesi, teknik ekipman ve personel gönderilirken, aynı zamanda devletin çağrısıyla harekete geçilerek deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD’a 2,5 milyon Türk Lirası nakdi bağış yapılmıştır. Bu felaketin yaralarını birlikte saracağımıza inanıyoruz. Ayrıca yapımı tarafımızca üstlenilen, Talas ilçemize temelini Aralık 2022 yılında attığımız Emine Teber Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun inşasını da hızlandırıyoruz. Bir an önce faaliyete geçmesini sağlayacağız. İnşallah bundan sonra da bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu zor günlerden ülke olarak el birliği ile daha güçlü çıkacağımıza inancımız tamdır. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz” dedi.

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İHA

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