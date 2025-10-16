Kayseri'den Akıllı Şehircilik Alanında Yenilikçi Adım: A-Kayseri Projesi

A-Kayseri, yerli teknoloji ile geliştirilen ve kentsel altyapı unsurlarının anlık izlenmesini sağlayan bir platform olarak dikkat çekiyor. Yol, kaldırım, menhol ve totem gibi unsurlar, yüksek çözünürlüklü kameralar ve gelişmiş yapay zekâ algoritmaları ile sürekli olarak taranarak bozulmalar otomatik olarak tespit ediliyor ve ilgili birimlere iletiliyor.

Sistem, sadece tespit değil; analiz, karşılaştırma ve öğrenme yetenekleriyle karar alma süreçlerini hızlandırarak şehir yönetiminde dijital doğruluk çağını başlatıyor. Gece-gündüz, zorlu hava koşullarında dahi kesintisiz çalışan A-Kayseri, sahadan gelen görüntüleri hızlı bir şekilde işleyerek belediye ekiplerine doğru zaman, doğru konum, net kanıt ve hızlı aksiyon imkânı sunuyor.

Kayseri, A-Kayseri projesi sayesinde kentsel altyapısını canlı dijital harita üzerinden anlık olarak takip edebilen ilk büyükşehirlerden biri haline geliyor. Bu platform, Türkiye’nin dijital şehircilik yolculuğuna stratejik katkı sunarken, vatandaş memnuniyetini artırmayı ve şehir kaynaklarını daha verimli yönetmeyi hedefliyor. Yakın zamanda ödüle layık görülen A-Kayseri, yapay zekâ temelli kent hizmetleri alanında model proje olarak öne çıkıyor.