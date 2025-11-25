Kayseri'den Ankara'ya turizm çıkartması

“Kayseri İli Turizm Master Planı” çalışmaları kapsamında, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti ve MHP Kayseri Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Toplantıda, Kayseri’nin turizm potansiyeli değerlendirilirken karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde, Valiliğimizin destekleri ve üniversitelerimizin katkılarıyla hazırlanan “Kayseri İli Turizm Master Planı” çalışmaları son aşamaya geldi. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar, AK Parti ve MHP Kayseri Milletvekillerimiz ile MHP İl Başkanımızın katılımlarıyla bir araya gelerek şehrimizin kültür ve turizm alanındaki ihtiyaç ve hedeflerini değerlendirdik. Kayseri’nin turizm potansiyelini daha etkin, güçlü ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirmek amacıyla taleplerimizi paylaştık, kapsamlı istişarelerde bulunduk. Kıymetli Bakanımıza şehrimize olan yakın ilgileri ve destekleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.