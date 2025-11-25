Kayseri'den Ankara'ya turizm çıkartması

'Kayseri İli Turizm Master Planı' çalışmaları kapsamında il protokolü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelirken toplantıda Kayseri'nin turizm potansiyeli değerlendirildi.

Kayseri'den Ankara'ya turizm çıkartması

“Kayseri İli Turizm Master Planı” çalışmaları kapsamında, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti ve MHP Kayseri Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Toplantıda, Kayseri’nin turizm potansiyeli değerlendirilirken karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde, Valiliğimizin destekleri ve üniversitelerimizin katkılarıyla hazırlanan “Kayseri İli Turizm Master Planı” çalışmaları son aşamaya geldi. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar, AK Parti ve MHP Kayseri Milletvekillerimiz ile MHP İl Başkanımızın katılımlarıyla bir araya gelerek şehrimizin kültür ve turizm alanındaki ihtiyaç ve hedeflerini değerlendirdik. Kayseri’nin turizm potansiyelini daha etkin, güçlü ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirmek amacıyla taleplerimizi paylaştık, kapsamlı istişarelerde bulunduk. Kıymetli Bakanımıza şehrimize olan yakın ilgileri ve destekleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

500 kişilik alım için toplu iş görüşmesi gerçekleşecek
500 kişilik alım için toplu iş görüşmesi gerçekleşecek
Hulusi Akar: 'Kayseri'nin turizm potansiyeli daha da güçlenecek'
Hulusi Akar: “Kayseri’nin turizm potansiyeli daha da güçlenecek”
Kayserispor, 13 haftanın en çok gol yiyen takımı oldu
Kayserispor, 13 haftanın en çok gol yiyen takımı oldu
Bünyan'da Gazze yararına kermes düzenlendi
Bünyan’da Gazze yararına kermes düzenlendi
Mehmet Şimşek: 'Enflasyonda düşüş sürüyor, beklentiler iyileşiyor'
Mehmet Şimşek: “Enflasyonda düşüş sürüyor, beklentiler iyileşiyor”
Temizlik için girdiği evden ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı
Temizlik için girdiği evden ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!