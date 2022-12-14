Kayseri'den Antalya sel bölgesine yardım

Geçtiğimiz günlerde sağanak yağıştan dolayı Antalya'nın Kumluca, Serik ve Finike ilçelerinde meydana gelen sel baskını bölgelerine Kayseri'den yardım çıkarması yapıldı.

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  • 14.12.2022 20:51
  • Güncelleme: 15.12.2022 09:58
Kayseri'den Antalya sel bölgesine yardım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Geçtiğimiz günlerde sağanak yağıştan dolayı Antalya’nın Kumluca, Serik ve Finike ilçelerinde meydana gelen sel baskını bölgelerine Kayseri’den yardım çıkarması yapıldı.

Meydana gelen selin ardından Kayseri’den bölgeye yardım amaçlı personel ve araç gönderildi. Bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 8 personel ve 2 araç, Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü’nden 11 personel ve 7 araç, Kayseri AFAD’dan 21 AFAD gönüllüsü, 4 AFAD personeli ve 1 araç gönderildi.

Ayrıca bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 treyler ve 1 personel, Melikgazi Belediyesi tarafından 1 personel ve 1 araç, Kocasinan Belediyesinden 1 personel 1 araç olmak üzere toplam 47 personel ve 13 araç gönderildi.

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İHA

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