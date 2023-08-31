Kayseri'den arkadaşının düğününe gitti, girdiği denizde hayatını kaybetti
Kayseri'den Mersin'e arkadaşının düğünü için giden İ.A., serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
- 31.08.2023 15:33
- Güncelleme: 31.08.2023 20:22
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Kayseri’den Mersin’e arkadaşının düğünü için giden İ.A., serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Aslantaş Mahallesi’nde yaşayan İ.A. (24), arkadaşının düğününe katılmak için Mersin’e gitti. Düğünden sonra serinlemek için denize giren İ.A., boğularak hayatını kaybetti.
İ.A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürülürken, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Tomarza’da toprağa verilecek.
İHA
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