Kayseri’den ayrılan Suriyeli sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısını açıkladı. Buna göre; Kayseri’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 6 Kasım 2025 tarihi itibariyle 63 bin 280 olarak açıklandı. Kayseri’nin resmi nüfusu 1 milyon 452 bin 458, kayıtlı Suriyeli sayısı ile birlikte toplam nüfus ise 1 milyon 515 bin 738 oldu.
Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise yüzde 4,17 olarak belirtildi.

KAYSERİ’DEN AYRILAN SURİYELİ SAYISI BELLİ OLDU

Öte yandan, 16 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan verilere göre Kayseri'de 63 bin 657 Suriyeli yaşadığı açıklanmıştı. Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 16 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında bulunan 22 günde Kayseri’den 377 Suriyeli’nin kentten ayrıldığı görülüyor.

