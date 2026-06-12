Kayseri’den ayrılan Suriyeli sayısı belli oldu

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısını açıkladı. Buna göre; Kayseri’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 4 Haziran 2026 tarihi itibariyle 60 bin 559 olarak açıklandı. Kayseri’nin resmi nüfusu 1 milyon 458 bin 991, kayıtlı Suriyeli sayısı ile birlikte toplam nüfus ise 1 milyon 519 bin 550 oldu.

Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise yüzde 3,99 olarak belirtildi.

KAYSERİ’DEN AYRILAN SURİYELİ SAYISI BELLİ OLDU

Öte yandan, 22 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan verilere göre Kayseri'de 61 bin 989 Suriyeli yaşadığı açıklanmıştı. Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 22 Ocak ile 4 Haziran tarihleri arasındaki yaklaşık 4 aylık süreçte Kayseri’den 1430 Suriyeli’nin kentten ayrıldığı görülüyor.

KAYSERİ, İLK 10’DA YER ALMADI

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre; geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısında Kayseri ilk 10 şehir arasında yer almazken Türkiye’de ilk sırada 399 bin 215 kişi ile İstanbul bulunuyor. İstanbul’u sırasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin ve Hatay takip ediyor.