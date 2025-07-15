Kayseri'den Bağımsızlık Mesajı: 'Bu Millet Zincire Vurulamaz!'

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde, “Zaferin Adı Türkiye” adlı KAYMEK sanat sergisinin açılış töreniyle 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı anıldı. Törene katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2016’daki hain girişimin unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Vali Çiçek, Kayseri halkının o gece sergilediği direnişe dikkat çekerek, “200 bin kişinin sokaklara dökülmesi bir millet sevdasının eseriydi. Kayseri oldukça, Türkiye’nin bağımsızlığına yönelen hiçbir tehdit başarıya ulaşamayacaktır” dedi. Çiçek, o anlara dair izlediği görüntülerde duygu yoğunluğu yaşadığını belirterek, halkın bu duruşunun Türkiye'nin zincire vurulamayacağının en güçlü kanıtı olduğunu ifade etti.

Törende yer alan vatandaşlar, hem şehitleri andı hem de gazilere duydukları minnettarlığı dile getirdi. Her yıl artan katılımla sürdürülen etkinlikler, Kayseri’nin milli duruşunun simgesi haline geldi.