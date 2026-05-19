Kayseri'den Bodrum'a direkt uçuş başlıyor
AJet, Kayseri Erkilet Havalimanı ile Milas-Bodrum Havalimanı arasında direkt uçuşların başlayacağını açıkladı.
AJet, yaz sezonuyla birlikte Kayseri Erkilet Havalimanı ile Milas-Bodrum Havalimanı arasında direkt uçuşların başlayacağını açıkladı. Haftada iki gün düzenlenecek seferlerin ilk uçuşu 27 Haziran’da gerçekleştirilecek. Salı ve Cumartesi günleri karşılıklı olarak yapılacak uçuşlarla yolcular, aktarma yapmadan Bodrum’a ulaşım sağlayabilecek. Uçuş biletleri 2 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla yolculara sunulacak.