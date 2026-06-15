Kayseri'den Boğazlıyan'a Giden Tarihi Yol Meclis Gündeminde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle verilen soru önergesinde, söz konusu yol hattının bölgesel ulaşım açısından stratejik öneme sahip olduğu, geçmişte ticaret ve ulaşım faaliyetlerinde yoğun olarak kullanıldığı vurgulandı.

Ersoy, yaklaşık 8 kilometrelik kısmı Yozgat, 2 kilometrelik kısmı ise Kayseri sınırları içerisinde bulunan güzergahın mevcut fiziki şartlarının yetersiz olduğuna yönelik taleplerin vatandaşlar tarafından sıklıkla dile getirildiğini belirterek, yolun bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmalarına ilişkin planlamaların durumunu sordu.

Soru önergesinde ayrıca, güzergahın modern ulaşım standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik herhangi bir proje bulunup bulunmadığı, yolun yatırım programına alınmasına ilişkin çalışmalar ile tarihi İpek Yolu niteliği taşıyan bu hattın kültürel miras, turizm ve bölgesel kalkınma açısından değerlendirilmesine yönelik kurumlar arası bir çalışma yürütülüp yürütülmediği soruldu.

Kayseri’nin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini yakından takip etmeyi sürdüren Ersoy, hemşerilerinin taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğini ifade etti.