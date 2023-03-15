Kayseri'den Darende'ye 3 bin metrekare kilitli parke

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla deprem bölgesi Malatya'da konteyner kent çalışmalarında kullanılmak üzere Darende Belediyesi'ne 3 bin metrekare kilitli parke gönderdi.

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  • 15.03.2023 10:56
  • Güncelleme: 15.03.2023 14:53
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Kayseri'den Darende'ye 3 bin metrekare kilitli parke
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla deprem bölgesi Malatya’da konteyner kent çalışmalarında kullanılmak üzere Darende Belediyesi’ne 3 bin metrekare kilitli parke gönderdi.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrası Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kentteki ilçe belediyeleri, kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla kenetlenerek deprem bölgelerine yapılan yardımların yanı sıra hizmet seferberliği de başlatan Başkan Büyükkılıç bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda destek vermeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede deprem bölgesi Kahramanmaraş ili ve Elbistan ilçesinde kurduğu konteyner kent ve çarşının yanı sıra altyapı, temizlik, gıda ve sıcak yemek dağıtımı gibi hizmetlerini de sürdüren Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Malatya Darende Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu kilit parke için anında harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda ivedi bir şekilde hazırlanan 3 bin metrekare kilit parke konteyner kent çalışmalarında kullanılmak üzere Darende’ye gönderildi.

“Tüm yaralar sarılana kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, tüm yaralar sarılana kadar deprem bölgesinden ayrılmayacakları vurgusu yaparak, “Deprem bölgesindeki kentlerimiz, ilçelerimiz yeniden ayağa kalkana ve hayat tamamen normale dönene kadar bölgede canla başla görev yapmaya devam edecek, tüm yaralar sarılana kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız” dedi.

Büyükkılıç, devlet millet dayanışması ile bu günlerin atlatılacağının altını çizerek, “Öte yandan bölgede süren çalışmalar kapsamında oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda ilçe belediyelerimizde dâhil her türlü talebi ve ihtiyacı karşılamaya gayret gösteriyoruz. Malatya’mızın güzel ilçesi Darende’mize de ilçe belediyemizin ihtiyaç duyduğu 3 bin metrekare kilitli parkeyi gönderdik. Biz bir ve beraberiz. Allah’ın izni, devletimizin ve aziz milletimizin dayanışması ile bu günleri de geride bırakacağımıza inancımız tamdır” diye konuştu.

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İHA

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