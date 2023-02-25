Kayseri'den Deprem Bölgesine 14 kişilik Konteyner Çarşısı ekibi sevk edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 14 kişilik ekibi, sabahın ilk ışıklarında, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Konteyner Çarşı'da parke yapımı için yola çıktı.

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  • 25.02.2023 10:54
  • Güncelleme: 25.02.2023 11:04
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Kayseri'den Deprem Bölgesine 14 kişilik Konteyner Çarşısı ekibi sevk edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 14 kişilik ekibi, sabahın ilk ışıklarında, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Konteyner Çarşı’da parke yapımı için yola çıktı.

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraları sarmak üzere ülke genelinde başlatılan yardım seferberliğinin yanı sıra deprem bölgelerinde çalışmalar da arkalıksız sürüyor. Bölgedeki çalışmalara önemli katkı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi de bölgeden gelen talepler istikametinde araç ve personel desteği vermeye devam ediyor. Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden Elbistan ilçesine kazandırılacak konteyner çarşısının altyapı çalışmaları için 14 kişilik ekibi bölgeye sevk etti.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hayatın yeniden normale dönmesi amacıyla ticaretin yanı sıra sosyal donatıların yer alacağı Konteyner Çarşı’da parke yapımı için 14 kişilik ekip, araç ve gereçleriyle yola ç

çıktı.

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İHA

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