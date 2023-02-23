Kayseri’den deprem bölgesine 600 TIR gönderildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ev sahipliğinde depremzedelere yönelik çalışmalarını sürdüren Kayseri Deprem Yardım Koordinasyon Merkezi Heyeti yapılan çalışmalar hakkında basın açıklamasında bulundu. Kayseri Organize Sanayi Bölge Binasında düzenlenen basın toplantısına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü katıldı.

Toplantıda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Bizler Kayseri olarak deprem bölgesine en yakın illerin arasında olduğumuzdan dolayı özellikle Maraş başta olmaz üzere deprem bölgelerinde yaşayan aileleri, çalışanları ve burada bulunan vatandaşlarımız olduğundan dolayı bizden hem beklenti büyüktü hem bizim çabamız, gayretimizin fazla olması gerekiyordu. Bu sebeple deprem olur olmaz hemen yarım saat içerisinde organize olarak AFAD’da özellikle vali beyin başkanlığında toplantıya katıldıktan sonra biz serbest bölge başkanı olarak ben, sanayi odamız ticaret odamız, başkanlarımız, OSB başkanlarımız, KAYMOS’umuz, ticaret Borsamız, Kızılay’ımız, AFAD’ımız burada bir sivil oluşumla deprem bölgesine gidecek yardımları koordine etmek üzere bir deprem koordinasyon merkezi kurmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

Deprem bölgesine hem ayni hem de nakdi yardım yaptıklarını vurgulayan Palancıoğlu, “Birincisi ayni yardımlar, battaniyesinden, sobasından, suyuna kadar vatandaşlarımızın yardımı oldu. Onları deprem bölgelerine gönderdik. Bir diğeri ise nakdi yardımlar. Nakdi yardımların tamamı Kızılay Kayseri Şubemiz tarafından organize edildi. Dolayısıyla iş adamlarımız, hayırseverlerimizin yardımıyla destekte bulunacaksa Kızılay’a yatırdı. Tabi burada bütün izinleri genel merkezden alınarak bu çalışmalar yapıldı. Dolayısıyla burada oluşturduğumuz bu heyet tarafından satın alma komisyonları oluşturuldu. Burada oluşturduğumuz yapı, hızlı bir şekilde faaliyete geçti. Bu yapı sayesinde depremin ilk gününde 17 TIR yardım malzemesinin farklı deprem bölgelerine ulaştırdık. Geliştirilen yazılım çerçevesinde bütün giden gelen malla, teslim alınan mallar hem kayıt altına alındı hem de teslim tutanağı şeklinde belediyemiz çalışanları OSB çalışanları sanayi odası, ticaret odası, Kızılay ve AFAD çalışanlarının ilgili sorumluların imzasıyla içeri giren malları teslim aldık” ifadelerini kullandı.

‘DEPREM BÖLGESİNE GİDEN TIR’LARIN SAYISI 600’Ü GEÇTİ’

TIR’ları hiçbir kurumun logosu, ismi olmadan, ‘Deprem Bölgesi Yardım Aracı Kayseri Şehri Yanınızda’ ibareli brandalar bastırarak gönderdiklerini dile getiren Palancıoğlu, “Bugün itibarıyla Kayseri Deprem Koordinasyonu merkezi adını verdiğimiz merkezimizden tam 361 TIR yardım malzemesini deprem bölgelerine sevk etmiş bulunuyoruz. Onun haricinde sadece Kızılay’a verilen yardımlar 56 TIR. Bununla birlikte de bizden branda isteyip Kayseri Şehriniz yanınızda diye TIR göndermek isteyen sanayicilerimiz oldu. Bunların sayısı da 70’i geçti. Dolayısıyla şu ana kadar bizim tahminimiz Kayseri’den deprem bölgesine giden TIR’ların sayısı 600’ü geçmiş durumda” diye konuştu.

Kayseri’nin ulusal ve uluslararası yardımların toplanacağı 3 merkezden biri olarak ilan edildiğini yardımların bu bölgede toplandığını belirten Palancıoğlu şunları söyledi: “İçişleri bakanlığı atamasıyla ASYA denilen buradaki Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına merkezi oluşturuldu. Ulusal ve uluslararası yardımların toplanacağı Kayseri Adana ve Mersin olmak üzere 3 merkez ilan edildi. Bunun haricinde de ilave 40’ın üzerinde ilk başta depo ilan edildi, sayısı da ihtiyaç oldukça artırılmaya başlandı. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinden, Gürcistan’dan, Azerbaycan’dan farklı ülkelerden uçak, TIR ya da trenle gelen malzemeler bizim buradaki merkezimize taşınıyor. Burası yeterli olmadığı için Mimarsinan OSB’de 40 metrekarelik ayrı bir depo ve diğer depolarla birlikte şu anda 150 bin metrekare depo İçişleri Bakanlığı emrinde olarak kullanılıyor. Gelenlerin içerisinde ikinci el ürünler de var. Onlar ayrıştırılıyor, yardım malzemesi olarak sadece birinci el yeni malzemeler dağıtılıyor.”

‘KAYSERİ HAYIRSEVER VE YARDIMSEVERLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ’

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, “Pazartesi günü sabah 8’den bu yana 10 gün boyunca her gün bu koordinasyon merkezinde neye ihtiyaç var, bir insanın hayatını idame ettirebilmesi için ihtiyacı neyse A’dan Z’ye temin edilip, deprem bölgesine anında ulaştırdık. Sayın valimizin koordinasyon başkanı olması, orada ihtiyaçları anında tespit edip bizimde burada anında itikat etmemiz büyük bir şans oldu. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten Kayseri hayırsever ve yardımseverliğini bir kez daha göstermiş oldu. Keşe böyle bir afet yaşanmasaydı da bizde bunu göstermez zorunda kalmasaydık” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 13 milyon nüfusun etkilendiği çok büyük bir afet yaşandığını anımsatan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de, “Yaklaşık 13 milyon nüfusun etkilendiği çok büyük bir afet yaşadık. Türkiye’nin ilk binde 153 firması olduğu, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 8’ini yapan bir bölgeden bahsediyoruz. Yardım anlamında kurduğumuz sistemle her şeyin kayıtlarıyla, takibiyle öngörülebilirliği ile her şey şeffaf olarak duruyor. Bundan sonra orada ki sanayimizin sürdürülebilir hale tekrar getirebilmek için neler yapılması lazım. Buradan hala desteğimiz devam ediyor. Bu işi tek başına devlete bırakmak diye bir şey söz konusu değil, devlet bizim devletimiz” ifadelerini kullandı.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın ise, “İnşallah rabbimiz böyle bir felaketi bu millete bir daha yaşatmaz. Mükemmel organizasyon, mükemmel bir hizmet oldu” dedi.