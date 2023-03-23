Kayseri'den Deprem Bölgesine 745 tır bağış gönderildi

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Depremin ilk gününden bugüne kadar Kayseri Lojistik Deposundan deprem bölgesinde yer alan illere toplam 745 tır yardım malzemesi sevk edildiği belirtildi.

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  • 23.03.2023 09:49
  • Güncelleme: 23.03.2023 09:49
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Kayseri'den Deprem Bölgesine 745 tır bağış gönderildi

Kayseri Valiliği, kentte devam eden hasar çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, 'Depremin ilk günü oluşturulan Ayni Bağış Deposunda toplanan yardımlardan deprem bölgesinde bulunan 10 vilayete çadır, battaniye, su, gıda, kıyafet, temizlik ve hijyen ürünleri, yakacak, elektrikli Isıtıcı vb. temel acil ihtiyaçları karşılayacak ürünlerden oluşan 18 tır gönderildi. Depremin ilk gününden bugüne kadar Kayseri Lojistik Deposundan deprem bölgesinde yer alan illere toplam 745 tır yardım malzemesi sevk edildi. 
 
06 Şubat  Kahramanmaraş merkezli ve 20 Şubat  tarihindeki Hatay merkezli depremlerde zarar gören afet kapsamındaki illere lojistik destek sağlamak amacıyla Valilik koordinasyonunda, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Alanında oluşturulan Kayseri Lojistik Deposuna kKayseri'den, diğer illerden ve dış ülkelerden gelen ayni yardımlar tasnif edilip afet kapsamındaki illere AFAD koordinesinde sevkiyat yapılmaya devam edilmektedir.' ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi

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