Kayseri'den depremzede çocuklara hediye yağmuru
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale tarafından başlatılan kampanya neticesinde Adıyaman'daki çocuklara gıda, şekerleme, oyuncak, top ve kırtasiye ürünleri dağıtıldı.
- 04.04.2023 18:43
- Güncelleme: 04.04.2023 18:43
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Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale tarafından ‘Çocuklar gülsün, dünya gülsün’ sloganıyla başlatılan kampanya büyük destek gördü. Kampanyada toplanan malzemeler, ASKF ile Kapalı Kale Taraftar Grubu tarafından toplanarak Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de katkılarıyla deprem bölgesine götürüldü. Top, oyuncak, kırtasiye ve çeşitli gıda maddelerinden oluşan yardımlar, Adıyaman’a koordinatör vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte depremzede çocuklara dağıtıldı.
1ha
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