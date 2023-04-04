Kayseri’den depremzede çocuklara hediye yağmuru

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale tarafından ‘Çocuklar gülsün, dünya gülsün’ sloganıyla başlatılan kampanya büyük destek gördü. Kampanyada toplanan malzemeler, ASKF ile Kapalı Kale Taraftar Grubu tarafından toplanarak Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de katkılarıyla deprem bölgesine götürüldü. Top, oyuncak, kırtasiye ve çeşitli gıda maddelerinden oluşan yardımlar, Adıyaman’a koordinatör vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte depremzede çocuklara dağıtıldı.