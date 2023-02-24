Kayseri'den Dulkadiroğlu'na Konteyner Ev Desteği

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kahramanmaraş deprem bölgesindeki afetzedeler için konteyner ev bağışlayan Hayırsever Duran Altın'a destekleri için teşekkür etti.

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  • 24.02.2023 15:25
  • Güncelleme: 24.02.2023 15:35
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Kayseri'den Dulkadiroğlu'na Konteyner Ev Desteği
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kahramanmaraş deprem bölgesindeki afetzedeler için konteyner ev bağışlayan Hayırsever Duran Altın’a destekleri için teşekkür etti.

Deprem yardımlarıyla ilgili hayırseverler, sanayiciler, iş adamlar ve vatandaş olarak herkesin seferber olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Herkes depremzedelere nasıl yardım yapabiliriz onun derdinde. Biz de belediye olarak koşturuyor, yardımlara vesile oluyoruz. Şimdi de bizim kentsel dönüşüm çerçevesinde birkaç dairesi olan Duran Altın Bey bir tanesini belediyemize depremzedelere konteyner kent şeklinde geçici barınma imkânı sağlayacak konumda bir hayır yapmak istiyor. Yaklaşık 900 bin TL’ye yakın bir hayır bağışlayacak inşallah. Bizde belediye olarak destekleyeceğiz. Maraş Dulkadiroğlu ilçemizde merkezde yaklaşık 40-50 konteynerlik güzel bir konteyner kent kuracağız. Zaten şuanda Çinli bir heyette 150 çadırlık bir Çadırkent kuruyorduk. Hemen onun yanına başına da inşallah bu konteyner kenti kuracağız. İnsanların yatalak hastası olan, çocuğu olanlar var diğer ihtiyaç sahipleri var. Soğukta kış günü dışarıdalar. Onlar için çok iyi olacak bu konteynerler. Biz zaten bu tür çalışmaları yapıyorduk. Duran Bey de buna katkı vererek güzel bir yaşam alanına imkan sağlayacak. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Hayırsever Duran Altın ise; “Belediyemiz sayesinde en güzel en güvenilir şekilde yapacağım yardım yerine ulaşacaktır. Güvendiğim için belediyemize destek oldum. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Depremzede kardeşlerimize azda olsa katkım olur inşallah. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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İHA

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