  • Haberler
  • Gündem
Kayseri'den Filistin Destek: 'İsrail'e karşı somut ve caydırıcı adımlar atılmalıdır'

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda akşam saatlerinde toplanan binlerce insan, İsrail'in Filistinli mahkûmlara yönelik idam cezası düzenlemesini protesto etti.

Osman GERÇEK
Osman GERÇEK

Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan program, ‘Katil Amerika, Katil İsrail’ sloganları ile akşam Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen topluluk, terörist İsrail'in katliamlarını, Mescidi Aksa'da ibadeti yasaklamasını ve Filistinli mahkumlar için uygulayacağı idam cezasını protsto etti.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu adına konuşan Erdal Ergenç, yaptığı basın açıklamasında İsrail Parlamentosu’nun aldığı kararın “uluslararası hukuka, insan haklarına ve insanlık onuruna açık bir saldırı” olduğunu vurguladı.

Ergenç, söz konusu düzenlemenin sıradan bir ceza hukuku uygulaması olmadığını, 75 yıldır süren işgal ve baskı politikalarının yeni ve daha karanlık bir aşaması olduğunu dile getirdi. Açıklamada, cezaevlerinde yaşanan sistematik işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi uygulamalara dikkat çekilerek, idam cezasının bu hukuksuzluğa eklendiği ifade edildi.

Platformun açıklamasında şu ifadeler öne çıktı:

  • “Bu yasa yaşam hakkının açık ihlalidir.”
  • “Ayrımcı ve ırkçı bir uygulamadır.”
  • “Uluslararası insancıl hukukun ağır ihlalidir.”

Kalabalık sık sık “Susma, zulmü dünyaya haykır” ve “Filistin özgürleşecek” sloganları attı. Ergenç, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, “Kınama açıklamaları yeterli değildir, somut ve caydırıcı adımlar atılmalıdır” çağrısında bulundu.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu’nun açıklaması, meydanda toplanan yüzlerce kişi tarafından tekbirlerle desteklenirken, “Bu yasa insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur” sözleriyle protesto sona erdi.

Eski Müftü Mehmed Göktaş'ta yaptığı konuşmada, Filistinli mahkumlara yönelik bu idam kararının uygulamaya konulduğu bir durumda, idam edilen her bir Filistinli için on İsrailliyi ortadan kaldırmanın önünün açılacağını ifade etti.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın dualarıyla program sona erdi.

 

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!