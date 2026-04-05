Kayseri’den Filistin için Vicdan Çağrısı: “Zulme Karşı Susmayacağız”

Şube Başkanı Abdullah Kaya, yaşananların artık yalnızca bölgesel bir kriz değil, doğrudan insan haklarını hedef alan sistematik bir ihlal süreci olduğunu vurguladı.

“İbadet özgürlüğü açıkça ihlal ediliyor”

Kaya, haftalardır ibadete kapalı tutulan Mescid-i Aksa’nın yalnızca bir mabet değil, aynı zamanda insanlığın ortak kültürel mirası olduğunu belirtti. Bu uygulamanın milyonlarca insanın din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ettiğini ifade eden Kaya, “Güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacak bu durum, kolektif bir cezalandırma yöntemine dönüşmüş ve doğrudan sivilleri hedef almıştır” dedi.

“İdam düzenlemesi insanlık vicdanını yaralıyor”

Açıklamada, İsrail parlamentosunda kabul edilen Filistinli mahkûmlara yönelik idam yasası da sert biçimde eleştirildi. İşgal altındaki bölgelerde adil yargılama koşullarının bulunmadığına dikkat çekilerek, ölüm cezasının yaşam hakkına açık bir müdahale olduğu vurgulandı. Kaya, “Bu düzenleme adalet arayışı değil; baskı ve sindirme politikasıdır” ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma çağrı

MAZLUMDER Kayseri Şubesi, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara yalnızca açıklama yapmakla yetinmemeleri, somut ve bağlayıcı adımlar atmaları çağrısında bulundu. İnsan haklarını savunduğunu iddia eden ülkelerin çifte standarttan vazgeçmesi gerektiği, aksi halde benzer ihlallerin farklı coğrafyalarda da yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Dört temel talep dile getirildi:

Mescid-i Aksa’nın derhal ibadete açılması

Filistinli mahkûmlara yönelik idam düzenlemesinin iptali

İşgal altındaki bölgelerde sivillerin temel haklarının güvence altına alınması

Uluslararası toplumun etkili ve somut adımlar atması

Açıklama, “Zulme karşı susmayacağız” mesajıyla son buldu. MAZLUMDER Kayseri Şubesi’nin bu çıkışı, hem bölgesel hem de küresel ölçekte insan hakları savunucularına güçlü bir dayanışma çağrısı olarak değerlendirildi.