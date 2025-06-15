Kayseri'den Filistin'e yürüyerek yola çıktı

Kayserili İbrahim Koçak, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye ulaşmak için Kayseri'den yürüyüşe başladı. Koçak, Hatay'dan sonra sınırı geçerek Suriye üzerinden Filistin'e gitmeyi planlıyor.

Kayseri'den Filistin'e yürüyerek yola çıktı

İbrahim Koçak, Eskişehirli İrfan Başkaya’nın Gazze’ye yönelik başlattığı yürüyüşe destek vermek amacıyla yola çıktı. Türk bayrağıyla yürüyen Koçak, İrfan Başkaya ile Konya’da buluşacak. İkili, Adana ve Hatay güzergâhını takip ederek Suriye üzerinden Filistin’e ulaşmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Genç: 'Tarım ve hayvancılıkta ülkemiz hızla geriye gidiyor'
Milletvekili Genç: “Tarım ve hayvancılıkta ülkemiz hızla geriye gidiyor”
LGS sınavına geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi
LGS sınavına geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi
ASKON Genel Başkanı Aydın, 'Zirveyi, uluslararası bir zirve haline getirmemiz gerekiyor'
ASKON Genel Başkanı Aydın, “Zirveyi, uluslararası bir zirve haline getirmemiz gerekiyor”
Trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne 2 bin 886 TL cezai işlem
Trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne 2 bin 886 TL cezai işlem
Gül, Arıkan ve Davutoğlu D-8'in 28'inci kuruluş yıldönümünde bir araya geldi
Gül, Arıkan ve Davutoğlu D-8’in 28’inci kuruluş yıldönümünde bir araya geldi
Kayseri Gündem'den Dr. Resul Coşkun, Üç Dalda Aday Gösterildi!
Kayseri Gündem’den Dr. Resul Coşkun, Üç Dalda Aday Gösterildi!
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!