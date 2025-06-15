Kayseri'den Filistin'e yürüyerek yola çıktı
Kayserili İbrahim Koçak, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye ulaşmak için Kayseri'den yürüyüşe başladı. Koçak, Hatay'dan sonra sınırı geçerek Suriye üzerinden Filistin'e gitmeyi planlıyor.
İbrahim Koçak, Eskişehirli İrfan Başkaya’nın Gazze’ye yönelik başlattığı yürüyüşe destek vermek amacıyla yola çıktı. Türk bayrağıyla yürüyen Koçak, İrfan Başkaya ile Konya’da buluşacak. İkili, Adana ve Hatay güzergâhını takip ederek Suriye üzerinden Filistin’e ulaşmayı hedefliyor.