  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'den Filistin Özgürlük Filosuna destek İçin Kitlesel Basın Açıklaması

Kayseri'den Filistin Özgürlük Filosuna destek İçin Kitlesel Basın Açıklaması

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu, Filistin'e Özgürlük için yola çıkan Sumud Filosuna dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla 6 Eylül Cumartesi günü Kayseri Cumhuriyet Meydanında kitlesel bir basın açıklaması düzenleyecek.

Kayseri'den Filistin Özgürlük Filosuna destek İçin Kitlesel Basın Açıklaması

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda saat 15.00'te gerçekleştirilecek olan basın açıklamasına, mazlum Filistin ve Gazze halkına destek vermek isteyen tüm Kayserililer davet ediliyor.

Dünyanın dört bir yanından vicdan sahibi aktivistler, sanatçılar ve siyasetçiler, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kırmak için Akdeniz'e açılan tarihi bir seferin parçası oldu. 44 ülkeden destekle oluşturulan 'Küresel Sumud Filosu', Barselona Limanı'ndan yola çıkarak Gazze'ye ulaşmayı hedefliyor.

Bu filoda 1000'in üzerinde aktivist ve 100'den fazla gemi yer alıyor. Kayseri'den de Osman Durmuşçelebi ve Abdussamet Turan gibi aktivistler bu önemli yolculukta bulunuyor. Filoda ayrıca 100 civarında gemi ile bine yakın aktivistin içinde ülkemizden, 4 Türk milletvekili ve 47 Filistin dostu gönüllü yer almakta.

Kayseri halkını, bu anlamlı etkinlikte bir araya gelmeye ve Filistin'e destek olmaya davet ediyoruz.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakan Memişoğlu duyurdu: 14 bin 905 hekimin görev yeri belirlendi
Bakan Memişoğlu duyurdu: 14 bin 905 hekimin görev yeri belirlendi
Kayseri'den Filistin Özgürlük Filosuna destek İçin Kitlesel Basın Açıklaması
Kayseri'den Filistin Özgürlük Filosuna destek İçin Kitlesel Basın Açıklaması
Kayseri'nin görülmeye değer noktası: Zamantı Irmağı
Kayseri’nin görülmeye değer noktası: Zamantı Irmağı
21 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
21 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Erciyes 38 FK - Türk Metal 1963 Spor: 2-0
Erciyes 38 FK - Türk Metal 1963 Spor: 2-0
Sümer üst geçitte şüpheli çanta paniği
Sümer üst geçitte şüpheli çanta paniği
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!