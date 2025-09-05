Kayseri'den Filistin Özgürlük Filosuna destek İçin Kitlesel Basın Açıklaması

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda saat 15.00'te gerçekleştirilecek olan basın açıklamasına, mazlum Filistin ve Gazze halkına destek vermek isteyen tüm Kayserililer davet ediliyor.

Dünyanın dört bir yanından vicdan sahibi aktivistler, sanatçılar ve siyasetçiler, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kırmak için Akdeniz'e açılan tarihi bir seferin parçası oldu. 44 ülkeden destekle oluşturulan 'Küresel Sumud Filosu', Barselona Limanı'ndan yola çıkarak Gazze'ye ulaşmayı hedefliyor.

Bu filoda 1000'in üzerinde aktivist ve 100'den fazla gemi yer alıyor. Kayseri'den de Osman Durmuşçelebi ve Abdussamet Turan gibi aktivistler bu önemli yolculukta bulunuyor. Filoda ayrıca 100 civarında gemi ile bine yakın aktivistin içinde ülkemizden, 4 Türk milletvekili ve 47 Filistin dostu gönüllü yer almakta.

Kayseri halkını, bu anlamlı etkinlikte bir araya gelmeye ve Filistin'e destek olmaya davet ediyoruz.