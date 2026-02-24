Kayseri'den Gazze'ye Ramazan Yardımı: 'Kardeşlik Köprüsü' Projesi

Gazze'de insanlara Ramazan ayı boyunca Kayseri'deki gönüllü okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri başta olmak üzere şehir halkı tarafından iftar ve sahur yemekleri sağlanacaktır. Okullara ve şehir sakinlerine duyuru yapılarak Türkiye Diyanet Vakfı adına nakdi yardım toplanacak ve bu yardımlar Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Gazze'ye ulaştırılacaktır.

Kimder, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Cihannüma Derneği, Kayseri Diyanet Vakfı ve Beytülmakdis Derneğinin ortak katılımlarıyla gerçekleştirilen bu Projenin hedef kitlesi, Gazze'deki aileler, Kayseri halkından gönüllüler ve projeye katılmak isteyen okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler.

Projenin takvimi şu şekilde:

- Hazırlık Aşaması (15.02.2025): Projenin duyurulması, bağış toplama, yemek organizasyonunun planlanması ve yardımların hazırlanması

- Uygulama Aşaması (23.02.2025 - 19.03.2026)

- Değerlendirme Aşaması (01.04.2025 - 10.04.2025): Proje raporu hazırlama ve sonuçların paylaşılması

Proje, Gazze'de gerçekleştirilecek. Kayseri'deki gönüllü okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere şehir halkı tarafından toplanan yardımlar, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak. Bu sayede, Gazze halkına Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur yemekleri ikram edilecek.

Kayseri'deki okullardan 50.000 TL bağış toplayan kurumlar, Gazze'de bir günlük toplu iftar verecekler. Bu iftarların görselleri, Gazze'deki proje gönüllüleri tarafından çekilerek proje e-posta adresine gönderilecek ve daha sonra okullarda sergilenecek.

Proje bitiminde, proje yürütme ekibi tarafından bir inceleme ve tamamlama raporu hazırlanacak ve proje paydaşı kurumlara sunulacak.

Bu anlamlı proje, Kayseri ve Gazze arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirerek, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşma fırsatı sunuyor.