Kayseri'den Gazze'ye Uzanan El

Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği, Gazze'de yaklaşan kış şartları nedeniyle başlattığı 'Kış Yardım Çalışmaları' kapsamında bölge halkına destek olmaya devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde battaniye, bebek maması, sıcak yemek ve kışlık giyim dağıtımları gerçekleştirildi. İHH’nın yerel partnerleri aracılığıyla ulaştırılan yardımlar, özellikle çocuklar, hasta ve yaşlılar için hayati önem taşıyor.

Kayseri İHH Genel Koordinatörü Sait Naci Çamdalı, yapılan yardımlarla ilgili şu açıklamada bulundu:
“Gazze’de kış şartları her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Barınaksız kalan binlerce kardeşimiz, soğukla ve açlıkla mücadele ediyor. Kayseri halkının emanet ettiği yardımları hızlı bir şekilde Gazze’ye ulaştırıyoruz. Battaniye, sıcak yemek, mama ve kışlık elbise gibi temel ihtiyaçların dağıtımı devam edecek. Destek veren tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyoruz.”

Kayseri İHH, önümüzdeki süreçte de Gazze için acil yardım çalışmalarını artırarak sürdüreceğini duyurdu.

