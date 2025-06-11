Kayseri'den Gazze'ye Yolculuk: Aktivistler Mısır'a Uğurlanıyor
Kayseri'de, Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılacak 10 aktivist, 12 Haziran Perşembe günü saat 15.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek basın açıklaması ile uğurlanacak. Etkinlikte, dualar eşliğinde aktivistlerin Mısır'a yolculuğu gerçekleştirilecek.
Basın açıklamasının ardından, aktivistlere destek vermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Kayseri Boğazköprü çıkışına kadar bir araç konvoyu düzenlenecek. Bu konvoy, aktivistlerin Mısır'a olan yolculuğuna eşlik ederek, onlara moral ve destek sağlayacak.
Bu anlamlı etkinlik, Gazze'ye yönelik Siyonist katliam ve soykırımlara dikkat çekmek ve destek amacıyla gerçekleştirilen uluslararası bir harekete katkıda bulunmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.