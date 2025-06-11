Kayseri'den Gazze'ye Yolculuk: Aktivistler Mısır'a Uğurlanıyor

Basın açıklamasının ardından, aktivistlere destek vermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Kayseri Boğazköprü çıkışına kadar bir araç konvoyu düzenlenecek. Bu konvoy, aktivistlerin Mısır'a olan yolculuğuna eşlik ederek, onlara moral ve destek sağlayacak.

Bu anlamlı etkinlik, Gazze'ye yönelik Siyonist katliam ve soykırımlara dikkat çekmek ve destek amacıyla gerçekleştirilen uluslararası bir harekete katkıda bulunmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.