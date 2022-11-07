Kayseri’den hareket eden İstanbul otobüsü devrildi: 3 ölü 32 yaralı

Kaza, Bolu TEM otoyolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kayseri’den İstanbul’a gitmek için yola çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2’si ağır 32 yaralı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen kişilerin cenazeleri de hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, “Bolu otoyolunda otobüs devrilmesiyle meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 2’si ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı. 27 kişinin tedavisine halen devam ediliyor. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.