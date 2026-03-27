Kayseri'den iki genç sporcu, kayakta Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor

İtalya’nın Folgaria kentinde düzenlenecek olan FIS Snowboard Gençler Dünya Şampiyonası’na Kayseri’den iki sporcu katılacak. THOM sporcusu Nesibe Yağmur Şengül ile SEM sporcusu Ömer Faruk Deliktaş, hem Kayseri’yi hem de Türkiye’yi temsil edecek. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada, kış sporlarının önemli merkezlerinden biri olan Kayseri’den böyle bir organizasyona sporcu gönderilmesinden gurur duyduklarını belirtti. Kabakcı, “İtalya’da düzenlenecek olan Snowboard Gençler Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek sporcularımız Nesibe Yağmur Şengül ve Ömer Faruk Deliktaş’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.