Kayseri’den ilk hac kafilesi yola çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu ile Kayseri’den hacca gidecek olan ilk hac kafilesi için Kayseri İl Müftülüğü tarafından uğurlama programı düzenlendi. Ahmet-Ayşe İnci Cami’nde gerçekleştirilen programa Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda 317 hacı adayı hacca gitmek için uğurlanırken, Türkiye Diyanet Vakfı mobil ikram aracı tarafından hacı adaylarına ve onları uğurlamaya gelen vatandaşlara çorba ile çeşitli ikramlarda bulunuldu. İl Müftüsü Ayvaz hacı adaylarını yolcu ederek, “Haccınız mebrur, yolunuz açık olsun. Bizleri de dualarınızda unutmayın” açıklamalarında bulundu.