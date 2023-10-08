Kayseri'den İsrail'e tepki, Filistin'e dua

İsrail’in gece boyunca Gazze’de düzenlediği saldırılara tepki gösteren Kayserililer, Filistin için dua etti.İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırıları protesto etmek isteyen Kayserililer, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bürüngüz Camii önünde toplandı. Burada ellerinde afiş ve bayraklarla İsrail’e tepki gösteren vatandaşlar, sloganlar atarak Filistin’e destek verdi. Grup adına açıklamalarda bulunan Cihannüma Derneği Başkanı ve Filistinlilerle Dayanışma Platformu Üyesi Fevzi Konaç, "Zor bir zamandan geçiyoruz. 75 yıldır orada bu zulüm devam ediyor ve dünya kör, sağır, dilsizi oynuyor. Dün sabah gönül coğrafyamızın en önemli bölgelerinden biri olan Gazze ve Kudüs’ten gelen operasyon haberiyle birlikte uyandık. 2023 yılının başından itibaren her geçen gün şiddeti artan bir şekilde şahitlik ettiğimiz İsrail terörü, Siyonist bayramları bahane edilerek yapılan Mescid-i Aksa baskınları, günübirlik rutin olarak yaptıkları katliamlarda genç, yaşlı, kadın, erkek, sivil ve asker demeden verilen şehitler yüreklerimizi acıtıyor. 1948 yılında kurulduğundan beri terörist İsrail, 75 yıldır orada Müslümanları katlediyor" dedi.

Konaç’ın konuşmalarının ardından dualar eden grup, olaysız şekilde dağıldı.

Basın açıklamasına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.