Kayseri'den kalkan kargo uçağı Azerbaycan sınırında düştü: 20 Personel kayıp

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü'ne ait olan ve içerisinde 20 askeri personelin bulunduğu C130 askeri kargo uçağı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşü esnasında Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü’ne (Kayseri) ait C130 askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır” şeklinde açıklama yapıldı.

Bunun yanı sıra uçak içerisinde 20 personelin de bulunduğu belirtildi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Gürcistan ve Azerbaycan ile de temaslar sürüyor.

