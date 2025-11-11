Kayseri'den kalkan kargo uçağı Azerbaycan sınırında düştü: 20 Personel kayıp

12’nci Hava Üssü’ne ait askeri kargo uçağı düştü: 20 personel için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü’ne (Kayseri) ait C130 askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır” şeklinde açıklama yapıldı.

Bunun yanı sıra uçak içerisinde 20 personelin de bulunduğu belirtildi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Gürcistan ve Azerbaycan ile de temaslar sürüyor.