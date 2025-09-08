Kayseri'den Kırsala 350 Kilometrelik Yol Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı yol yapım projeleri kapsamında kırsal mahallelerde 350 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirecek. Bu yatırımlarla, kırsal bölgelerde ulaşımın konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde hem kent merkezinde hem de kırsalda ulaşım konforunu artırmak amacıyla kapsamlı yol yapım ve asfaltlama çalışmaları yürütüyor. 14 ilçedeki kırsal mahallelerde toplam 350 kilometrelik yol, sathi kaplama asfalt ile buluşturulacak.

Güvenli ve Konforlu Seyahat İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projeler, vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlamak amacıyla oluşturuluyor. Yol yapım hizmetleri, sadece kırsal mahallelerle sınırlı kalmayıp, şehir genelinde 38 ayrı yol kesiminde eş zamanlı olarak devam ediyor.

Ekipler, mevsim koşullarını en verimli şekilde değerlendirerek yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerine tüm imkânları seferber ediyor. Modern altyapı hedefi doğrultusunda kırsalda yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu yatırımlar, aynı zamanda kırsal mahallelerin şehirle entegrasyonunu güçlendiriyor.

Bu projelerle, Kayseri'nin dört bir yanında vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern yollar sunulması hedefleniyor. Kırsal bölgelerin gelişimi ve ulaşım standartlarının yükseltilmesi, yerel yönetimin öncelikleri arasında yer alıyor.

