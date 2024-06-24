Kayseri'den kutsal topraklara giden ilk hac kafilesi yurda döndü 

Geçen sene bir kişinin hac maliyetinin 200-210 bin lira civarında olduğunu söyleyen Hac ve Umre Organizatörü Süleyman Borazan, “Bu sene kurların farkı ve diğer maliyetlerin oluşumuyla birlikte 250-260 bin lira arasında maliyet oldu. Hac fiyatlarına her sene ortalama yüzde 5 ila 10 arasında bir zam geliyor. Hac işi hakikaten genç işi. O yüzden ‘hac yolu genç yolu’ gitmek isteyenler bir an önce kayıtlarını yaptırsınlar” dedi.

Kayseri’den kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren ilk hacı kafilesi 23 Haziran gece yurda döndü. 285 kişiden oluşan hacı kafilesi 30 gün sonra yurda döndüğün hac organizasyon yetkilileri ve aileleri çiçeklerle karşıladı. İlk kafilesinin döndüğünü ve 2-3 gün aralıklarda diğer hacı adaylarının kafilelerle birlikte dönüşü olacağını söyleyen Hac ve Umre Organizatörü Süleyman Borazan, “Türkiye’den yaklaşık olarak 85 bin hacı adayımız vardı. Buda her ülkenin nüfus oranının binde birine tekabül edecek şekilde organize ediliyor. Ve adaylar kura çekimiyle belli oluyor. Kura çekimine haiz olan adaylarımız da 2024 yılında hacı olarak dönmeye başladılar. Kayserimizden ise her sene bin 600-bin 800 civarında hacı adayımız gider. Bunların yarısı diyanetle yarısı da hac yetkisi olan şirketlerin yapmış olduğu organizasyonla hacca gider. Mayısın ilk haftalarında gidişler başlamıştı. Bayramdan sonrada dönüşler başlamış durumda. Kayseri’ye ilk gelen kafile ise cumartesiyi pazara bağlayan gece dönüş yaptı. Herhangi bir sıkıntı olmadan hacılar hac görevlerini yerine getirdiler. İlk hacı kafilesi 285 kişiydi. Geçen sene yaklaşık olarak bir kişinin hac maliyeti 200-210 bin lirayken bu sene kurların farkı ve diğer maliyetlerin oluşumuyla birlikte 250-260 bin lira arasında maliyet oldu. Karı koca hacca gitmek istediği zaman sadece kişinin hac organizasyonu için devlete ödemiş olduğu ücret 500 bin lira oldu. Bu ücret riyal bazında diyanetin hesabına yatırılıyor. Riyal bazında da 2 kişinin hac ücreti 28 bin 500 riyal. Bu rakamlar diyanette de diğer özel firmalarda da sabittir” ifadelerini kullandı.

‘‘HAC YOLU GENÇ YOLU’ GİTMEK İSTEYENLER BİR AN ÖNCE KAYITLARINI YAPTIRSINLAR’

Bu yıl 2 kişinin hac maliyetinin yaklaşık olarak 500 bin lira olduğunu söyleyen ve imkanları olanların gençken gitmesi tavsiyesinde bulunan Borazan, “Kura sistemi olduğu için 15-17 yıldır kurasını bekleyen hacılarımız var. Bunun içinde yaş sınırını tespit edemiyoruz. Ama ortalama olarak hacı adaylarımızın yaşı 60-65 yaş aralığında diyebiliriz. Gençlerimiz bu konuda çok hevesli ama kura sisteminde 3 milyon içerisinde sırada bekleyenler olduğu için biraz zor gibi görünüyor. Ancak kısmeti olan Rabbimin çağırmış olduğu seçilmiş insanlar gidebiliyor. Hac fiyatlarına her sene ortalama yüzde 5 ila 10 arasında bir zam geliyor. İnsanların hac ibadetini yerine getirebilmek için çok büyük efor sarf ettiklerini bizler görebiliyoruz. Hac işi hakikaten genç işi. Adaylarımız çocuklarının evlenmesini beklemesinler. İmkan buldukları en kısa zamanda kayıtlarını yaptırsınlar beki hemen ertesi sene hac kurası çıkar ve gençken gitmiş olur. Bizim ülkemizde hacca giden insanların yüzde 70-80’i hac ibadetini yerine getirmeye kudreti yetmeyen insanlar o yüzden ‘hac yolu genç yolu’ gitmek isteyenler bir an önce kayıtlarını yaptırsınlar” şeklinde konuştu.