'Kayseri'den otoyola bağlanmak mümkün olacak'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun ‘Türkiye Otoyol Ağı’ haritasına Kayseri’nin de dahil olması nedeniyle açıklamalarda bulundu. Başkan Okandan, doğrudan Kayseri’den otoyola bağlanmanın mümkün olacağını belirterek, “Şehrimize değer katacak her hamlenin yakın takipçisiyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından paylaşılan güncel ‘Türkiye Otoyol Ağı’ haritasında, Kayseri’mizin devam eden otoyol projeleri arasında yer aldığını görmek bizler için büyük bir gurur vesilesi. Yakında Kayseri’den doğrudan otoyola bağlanmak mümkün hale gelecek. Bu yeni güzergah; şehrimizin ulaşımını hızlandıracak, şehirler arası mesafeleri kısaltacak ve ticaretten turizme kadar her alanda Kayseri’ye yeni bir canlılık kazandıracak. Milletimiz için durmadan, yorulmadan yola devam” ifadelerinde bulundu.