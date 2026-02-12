Kayseri'den Ramazan Koordinasyon Merkezi Örneği

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ankara'da AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün başkanlığında düzenlenen toplantıda, 81 il başkanı ile bir araya geldi. Toplantıda, Kayseri'nin toplum çalışmaları kapsamında yürüttüğü RKM faaliyetlerinin öne çıktığı ifade edildi.

Okandan, RKM çalışmalarının teşkilat düzeyinde takdir edilmesinin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu modelin diğer illerde de uygulanmasının Kayseri teşkilatı için önemli bir motivasyon sağladığını dile getirdi.

RKM'nin gördüğü ilginin, bu yılki projelerin daha büyük bir özveriyle yürütülmesine katkı sağlayacağını belirten Okandan, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren etkinliklerle karşılanacağını ifade etti.

Son olarak, Kayseri'de gerçekleştirilecek çalışmaların tüm teşkilat mensuplarının azim ve gayretiyle Türkiye genelinde örnek olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.