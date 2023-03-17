Kayseri'den sel bölgesine 11 araç uğurlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sel felaketi yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman'a destek amacıyla 2 tır, 2 taşıma salı, 9 arazöz ve 1 tamir bakım ekibi olmak üzere 11 araç ve 23 personeli daha bölgeye uğurladı. Sel felaketinin ardından Kayseri Büyükşehir'in yardım amacıyla bölgeye gönderdiği araç sayısı 16'ya, personel sayısı da 33'e ulaştı.

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  • 17.03.2023 12:09
  • Güncelleme: 17.03.2023 14:04
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Kayseri'den sel bölgesine 11 araç uğurlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sel felaketi yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman’a destek amacıyla 2 tır, 2 taşıma salı, 9 arazöz ve 1 tamir bakım ekibi olmak üzere 11 araç ve 23 personeli daha bölgeye uğurladı. Sel felaketinin ardından Kayseri Büyükşehir’in yardım amacıyla bölgeye gönderdiği araç sayısı 16’ya, personel sayısı da 33’e ulaştı.

Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketinin ardından şehirde yaraların sarılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin desteği sürüyor. Asrın felaketi olan depremlerin ardından şimdi de aşırı yağmur sonrası sel felaketi yaşanan bölgelerde yaraları saran Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yeniden destek ekip gönderdi. Bu çerçevede, Başkan Büyükkılıç, sel felaketi yaşayan Şanlıurfa’ya destek amacıyla 2 tır, 2 taşıma salı, 9 arazöz ve 1 tamir bakım ekibi olmak üzere 11 araç ve 23 personeli bölgeye uğurladı. Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı’ndan ekipler, ekipmanlarla birlikte yola çıkarken, Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; "Şanlıurfa ve Adıyaman’da olan sel felaketinden dolayı geçmiş olsun diyoruz. İlk gün 5 arazöz ve vidanjör gönderdik, şimdi de 11 araç gönderiyoruz, ayrıca tamir ekibini de ekledik. Daha önce de 5 araç daha göndermiştik. Belediyelerimizin, kardeşlerimizin yanındayız. Geçmiş olsun diyoruz, kardeşlerimize de hayırlı yolculuklar, kazasız belasız hizmetlerini yapıp, dönsünler diye dua ve temennide bulunuyoruz” diye konuştu.

Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Büyükkılıç’a Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları ve genel müdürler de eşlik etti.

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İHA

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