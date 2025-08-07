Kayseri'den TOMTAŞ'a Önemli Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Büyükkılıç, “Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Sivas Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek ve Yozgat Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan ile birlikte, havacılık alanında şehrimiz ve ülkemiz adına önemli çalışmalar yapan TOMTAŞ’ı ziyaret ettik. Burada yürütülen projeler hakkında bilgi aldık” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, TOMTAŞ yetkililerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileyerek, havacılık sektöründeki bu tür girişimlerin önemine vurgu yaptı.

