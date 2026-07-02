Kayseri'den TÜBİTAK'ta Türkiye birinciliği

Sürdürülebilirlik ve refah temasıyla hazırlanan proje, Türkiye genelinden yarışmaya katılan projeler arasından birinciliğe layık görüldü. Öğrencilerin bilimsel araştırma, yenilikçi düşünme ve çevresel sorunlara çözüm üretme becerilerini ortaya koyan çalışma, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik sunduğu çözüm önerileriyle jüri üyelerinden tam not aldı. Türkiye birinciliği elde eden projede Efe Özbey Akgül, Mehmet Karaağaç ve Nesibe Öz görev aldı. Projenin teknik danışmanlığını ise Tolga Akgül ile Erkan Bozkurt üstlendi. Uzun süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından tamamlanan proje, jüri değerlendirmesinde yüksek puan alarak Türkiye şampiyonu oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, elde edilen başarı dolayısıyla öğrencileri ve danışman öğretmenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Müdürlükten yapılan açıklamada, söz konusu başarının Kayseri'nin bilimsel proje üretme ve araştırma alanındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.