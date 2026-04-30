Kayseri'den Türkiye Birinciliği Gururu

TÜBİTAK tarafından 57. 2204-B Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlendi. Yarışmaya Kayseri’den katılan Tuğba Göçbaşı, psikoloji alanında hazırladığı proje ile Türkiye birincisi oldu. Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Tuğba Göçbaşı’nın elde ettiği derecede, danışman öğretmeni Şerife Atik’in rehberliği ve özverili çalışmaları da önemli rol oynadı. Bilimsel düşünceyi esas alan, araştırma ve üretim odaklı projelerle öne çıkan gençlerin başarıları eğitim camiasında memnuniyetle karşılandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci Göçbaşı ve danışman öğretmeni Şerife Atik’i tebrik etti.