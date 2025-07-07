Kayseri'den Türkiye'ye sanayi başarısı: Boyteks, ikinci 500'de üçüncü sırada

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024 sonuçları açıklandı. Üretimden satışlar baz alınarak yapılan 2024 yılı İSO İkinci 500 sıralamasına göre İstanbul Asfalt Fabrikaları 4 milyar 186 milyon TL ile ilk sırayı aldı. 4 milyar 185 milyon TL ile Yılmaz Redüktör takip ederken Kayseri firması Boyteks Tekstil 4 milyar 169 milyon TL ile üçüncü oldu.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 2023 yılında Kayseri’den 15 firma yer alırken 2024 yılında 10 firma yer aldı. Üretimden satışlarda 4 milyar 169 milyon TL ile Boyteks Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ilk sırada yer alırken, 4 milyar 132 milyon TL satışla ERBOSAN Erciyas Boru San. Tic. A.Ş ikinci sırada ve 3 milyar 785 milyon TL satışla Orta Anadolu Tic. Ve San. İşlt. A.Ş. üçüncü sırada yer aldı.