Kayseri'den TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkentliği Adaylığı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dün gerçekleştirilen Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda almış olduğu kararla birlikte TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkentliği’ne Kayseri için başvuruda bulundu. Bu kapsamda; adaylık sürecine ilişkin Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, il müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, STK temsilcileri ve iş insanları katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin birçok alanda olduğu gibi turizm ve kültürde de bilinirliğini artırmak amacıyla yeni bir süreç, çalışma başlatıldığını belirterek “Hak ettiğimizi almak üzere başvurumuzu yaptık. Kayseri, Anadolu’daki ilk yazılı eserlerin bulunduğu bir şehirdir. Kültepe Kaniş Karum’da yapılan son çalışmalar sonucunda da 7 bin yıl öncesine ait yazılı eserler de bulunmuştur. Aynı zamanda 7,7 milyon yıl öncesine fosillerin de ortaya çıkarılmasıyla birlikte Kayseri’nin jeolojik ve jeomorfolojik dokusu da açığa çıkıyor. Kayseri medeniyetler şehridir, Anadolu’nun adeta önsözüdür. Binlerce yıl öncesinde ticaret hukuku bu topraklarda belirlenmiştir. Keşfedilen 25 bine yakın tablet, bunun en büyük kanıtıdır. Anadolu Medeniyetler Müzesi’nden Londra’daki müzelere kadar gösterime çıkan bu tabletlerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile ortak çalışarak Kültepe’de çıkarmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl, bu tabletlerin sergilenmesi adına Oyma Müzesi’ni de hayata geçireceğimizi belirtmek istiyorum. bu noktada şehrimiz TÜRKSOY’un yapmış olduğu kültürel çalışmalarda kendisinden en çok söz ettirecek şehir olacağını ve 2027’de de bunun kanıtlanacağını ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.