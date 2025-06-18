Kayseri'den üç üniversite THE 2025 etki sıralamasında

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) işbirliğiyle bu yıl ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi kapsamında 2025 Etki Sıralaması İstanbul'da açıklandı.

Sıralamada, 4 Türk üniversitesi ilk 100'e girmeyi başardı. Abdullah Gül Üniversitesi 37. sırada yer alarak listede en üst sırada yer alan Türk üniversitesi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi 48, Bahçeşehir Üniversitesi 59, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise 96. sırada yer almayı başardı.

Erciyes Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi de 301-400 bandında yer alarak listeye girdi.

Öte yandan Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), 2025 yılı Times Higher Education (THE) Impact Rankings'a ilk kez başvurarak toplamda 100 üzerinden 61.9 puan aldı. Kayseri Üniversitesi, dünya genelinde 130 ülkeden başvuruda bulunan 2 bin 526 üniversite arasında 801-1000 aralığında, Türkiye genelinde ise sıralamaya katılan 108 üniversite arasında 34-45 aralığında yer buldu.

İLK 1000'DE YER ALAN DİĞER TÜRK ÜNİVERSİTELERİ VE SIRALAMALARI ŞÖYLE;

401-600 bandında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Sakarya Üniversitesi; 601-800 bandında Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, TED Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi; 801-1000 bandında, Atlas Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kayseri Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi.