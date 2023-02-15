Kayseri, depremzede için 'Güvenli Liman' mı?

Deprem bölgesine yakınlığı ve deprem riskinin daha az olmasından dolayı, depremzedeler tarafından tercih edilen illerin başında Kayseri geliyor.

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  • 15.02.2023 16:40
  • Güncelleme: 15.02.2023 16:40
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Kayseri, depremzede için 'Güvenli Liman' mı?

Deprem bölgesine yakınlığı ve deprem riskinin daha az olmasından dolayı, depremzedeler tarafından tercih edilen illerin başında Kayseri geliyor.

Özellikle Kahramanmaraş ve Göksun-Elbistan ilçelerinden Kayseri’de yaşayan çok sayıda yakını bulunan depremzedeler de Kayseri’yi tercih ediyor. 

Bölgedeki depremden etkilenmesine rağmen hasarlı yapıların olmaması ve deprem riskinin daha az olmasından dolayı, Kayseri'nin ağır kış şartlarına rağmen çok sayıda depremzede gelmeye devam ediyor.

Deprem bölgesinde devlet görevlisi olarak çalışanlar da bölgeye yakınlığından dolayı, ailesini Kayseri'ye yerleştirerek kendisinin gidip gelmesinin kolaylığı bakımından Kayseri'yi tercih ediyorlar.

KYK devlet yurtları ve sosyal tesisilerin depremzedeyi ağırlamaya devam ettiği şu günlerde hemşeri yakınında misafir olarak kalanlar ve hayırseverlerin hazırladığı müsait boş evlerde de bir kısım depremzedeler ağırlanmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

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