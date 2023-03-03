Kayseri derbisini Adem Bozkurt yönetecek

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta Develigücü ile Hacılar Erciyesspor arasında oynanacak Kayseri derbisini Gaziantep bölgesi hakemlerinden Adem Bozkurt yönetecek.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazar günü oynanacak Kayseri derbisine hakem Adem Bozkurt görevlendirildi. Bu maçta Adem Bozkurt’un yardımcılıklarını Mehmet Şahan ile Halil İbrahim Şahan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Hasan Uyduran olarak belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig’de 16.hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Osmancık Belediyespor-Sincan Belediyespor: Ertuğrul Yılmaz

Ankara TKİ-Suvermez Kapadokya: Abdulkadir Oral

Yahşihanspor-Eskil Belediyespor: Alihan Çalıkuşu

Yozgat Bozokspor-Niğde Belediyespor: Mir Can Karaçalı

Mucurgücü-Yozgatspor 1959 FK: Bakır Aslan

Develigücü-Hacılar Erciyesspor: Adem Bozkurt