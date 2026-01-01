Kayseri-Develi Erciyes İl Yolu ulaşıma kapatıldı

Kayseri'de etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle trafik ekiplerince Erciyes yolu ulaşıma kapatıldı. Ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Develi Erciyes İl Yolu ulaşıma kapatıldı

Kayseri’de etkisini gösteren yoğun kar, sis ve tipi nedeniyle mahsur kalma ve trafik kazalarının engellenmesi maksadıyla Karayolları ile koordine kurularak Kayseri-Develi Erciyes İl Yolu sis ve tipi geçinceye kadar her iki yönden geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Kayseri-Develi Erciyes İl Yolu 01.01.2026 günü saat 13:00'dan itibaren yoğun kar, sis ve tipi nedeniyle mahsur kalma ve trafik kazalarının engellenmesi maksadıyla Karayolları ile koordine kurularak Hisarcık Taşmekan mevkiinden , Hacılar mevkiinden ve Develi mevkiinden sis ve tipi geçinceye kadar her iki yönden geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır. Yol trafiğe açıldığında bilgi verilecektir” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri ile Pınarbaşı, Gürün ve Göksun Karayolu çekici/tır trafiğine kapalı
Kayseri ile Pınarbaşı, Gürün ve Göksun Karayolu çekici/tır trafiğine kapalı
Kayseri'de Aralık ayında bin 993 şahıs yakalandı
Kayseri’de Aralık ayında bin 993 şahıs yakalandı
Kayseri'de narkotik operasyonunda 1 yılda 5 bin 361 kişiye işlem yapıldı, 892 kişi tutuklandı
Kayseri’de narkotik operasyonunda 1 yılda 5 bin 361 kişiye işlem yapıldı, 892 kişi tutuklandı
Galata'da Vicdanın Ayak Sesleri: 520 Bin Kişi Filistin İçin Yürüdü
Galata’da Vicdanın Ayak Sesleri: 520 Bin Kişi Filistin İçin Yürüdü
Kayseri'de yılbaşı huzuru için güvenlik denetimleri gerçekleştirildi
Kayseri'de yılbaşı huzuru için güvenlik denetimleri gerçekleştirildi
Kayseri'de yılbaşı kutlamalarında kavga
Kayseri'de yılbaşı kutlamalarında kavga
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!