Kayseri-Develi Erciyes İl Yolu ulaşıma kapatıldı

Kayseri’de etkisini gösteren yoğun kar, sis ve tipi nedeniyle mahsur kalma ve trafik kazalarının engellenmesi maksadıyla Karayolları ile koordine kurularak Kayseri-Develi Erciyes İl Yolu sis ve tipi geçinceye kadar her iki yönden geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Kayseri-Develi Erciyes İl Yolu 01.01.2026 günü saat 13:00'dan itibaren yoğun kar, sis ve tipi nedeniyle mahsur kalma ve trafik kazalarının engellenmesi maksadıyla Karayolları ile koordine kurularak Hisarcık Taşmekan mevkiinden , Hacılar mevkiinden ve Develi mevkiinden sis ve tipi geçinceye kadar her iki yönden geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır. Yol trafiğe açıldığında bilgi verilecektir” ifadelerine yer verildi.