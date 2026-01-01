Kayseri-Develi Erciyes İl Yolu ulaşıma kapatıldı
Kayseri'de etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle trafik ekiplerince Erciyes yolu ulaşıma kapatıldı. Ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kayseri’de etkisini gösteren yoğun kar, sis ve tipi nedeniyle mahsur kalma ve trafik kazalarının engellenmesi maksadıyla Karayolları ile koordine kurularak Kayseri-Develi Erciyes İl Yolu sis ve tipi geçinceye kadar her iki yönden geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Kayseri-Develi Erciyes İl Yolu 01.01.2026 günü saat 13:00'dan itibaren yoğun kar, sis ve tipi nedeniyle mahsur kalma ve trafik kazalarının engellenmesi maksadıyla Karayolları ile koordine kurularak Hisarcık Taşmekan mevkiinden , Hacılar mevkiinden ve Develi mevkiinden sis ve tipi geçinceye kadar her iki yönden geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır. Yol trafiğe açıldığında bilgi verilecektir” ifadelerine yer verildi.