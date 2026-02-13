Kayseri-Develi (Erciyes yolu) araç trafiğine kapandı

Kayseri-Develi (Erciyes yolu) karayolu yoğun kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle Develi, Hacılar ve şehir merkezi istikametine giden yollar tüm araç trafiğine kapatıldı.

Kayseri-Develi (Erciyes yolu) araç trafiğine kapandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hava ve yol durumu hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelere göre; Kayseri-Develi (Erciyes yolu) karayolu yoğun kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle Develi, Hacılar ve şehir merkezi istikametine giden yollar saat 07:30 itibarıyla çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri-Develi yolu araç trafiğine açıldı
Kayseri-Develi yolu araç trafiğine açıldı
Kayseri Tarım Fuarı 21. Kez Kapılarını Açtı
Kayseri Tarım Fuarı 21. Kez Kapılarını Açtı
'Artık Çekilmez Oldun' Kızak Yarışması 10.Kez Erciyes'te
'Artık Çekilmez Oldun' Kızak Yarışması 10.Kez Erciyes'te
Kayseri-Develi (Erciyes yolu) araç trafiğine kapandı
Kayseri-Develi (Erciyes yolu) araç trafiğine kapandı
Kayak ve Snovbord İl Birinciliği sona erdi
Kayak ve Snovbord İl Birinciliği sona erdi
Başkan Altun, 'Yerli tohum konusunda ülkemizde ciddi çalışmalar var'
Başkan Altun, “Yerli tohum konusunda ülkemizde ciddi çalışmalar var”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!