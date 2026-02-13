Kayseri-Develi (Erciyes yolu) araç trafiğine kapandı
Kayseri-Develi (Erciyes yolu) karayolu yoğun kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle Develi, Hacılar ve şehir merkezi istikametine giden yollar tüm araç trafiğine kapatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hava ve yol durumu hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelere göre; Kayseri-Develi (Erciyes yolu) karayolu yoğun kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle Develi, Hacılar ve şehir merkezi istikametine giden yollar saat 07:30 itibarıyla çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.