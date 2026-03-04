Kayseri - Develi (Erciyes) Yolu trafiğe açıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hava ve yol durumu hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelere göre; Kar yağışı ve yoğun tipi nedeni ile araç trafiğine kapatılan Kayseri - Develi (Erciyes) Yolu yapılan çalışmalar neticesinde saat 13:30 itibarıyla çift yönlü olarak tüm araç trafiğine açıldı.