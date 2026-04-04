Kayseri Devlet Hastanesi hekimine “Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli” ödülü

(RHA)- Kayseri Devlet Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zekeriya Çetinkaya, geliştirilmesine katkı sunduğu yenilikçi çalışmasıyla “Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli” ödülüne layık görüldü.

Kayseri Devlet Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Zekeriya Çetinkaya, göz enfeksiyonlarının tanı ve tedavisine yönelik akıllı kontakt lens geliştirilmesi çalışması ile Doctorclub Awards 2025 “Türkiye'nin Sağlık Ödülleri” kapsamında “Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyonelleri” ödülünün sahibi oldu. Göz enfeksiyonlarının erken teşhis ve etkin tedavisine katkı sunmayı hedefleyen akıllı kontakt lens projesi, sağlık alanında teknoloji odaklı çözümler geliştirilmesi açısından dikkat çekti. Kayseri Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Op. Dr. Çetinkaya’nın elde ettiği başarının kurum adına gurur verici olduğu belirtilerek, “Hekimimiz Op. Dr. Zekeriya Çetinkaya’yı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl başta olmak üzere hastane yönetimi ve sağlık çalışanları da Çetinkaya’yı kutlayarak, söz konusu ödülün hem Kayseri hem de sağlık camiası adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

